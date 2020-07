Ue: previsioni economiche, in Repubblica Ceca in crisi manifattura dopo pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dovrebbe gradualmente riprendersi dal terzo trimestre in poi, ma l'impatto sui servizi rivolti ai clienti come l'ospitalità, il turismo e i trasporti potrebbe durare più a lungo. Di conseguenza, si stima che il Pil aumenterà di quasi il 4,5 per cento trimestre su trimestre nel terzo trimestre e del 3,5 per cento nel quarto trimestre, portando a un calo annuale del 7,8 per cento nel 2020. Nel 2021, il Pil dovrebbe crescere del 4,5 per cento, recuperando solo parzialmente le perdite subite nel 2020. È probabile che i consumi privati rimangano il principale motore dei movimenti del Pil, nonostante una crescita più lenta dei salari e dei redditi pensionistici. Le misure fiscali adottate dal governo nella prima metà del 2020 possono aiutare l'economia a evitare licenziamenti su larga scala. Gli investimenti dovrebbero aumentare nel 2021, contribuendo alla ripresa della crescita economica. È probabile che la bilancia commerciale sia influenzata negativamente dalle continue interruzioni della catena di approvvigionamento e da una domanda più debole nei principali partner commerciali della Repubblica Ceca. Ciò vale in particolare per il settore automobilistico. (segue) (Beb)