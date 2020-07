Ue: previsioni economiche, in Repubblica Ceca in crisi manifattura dopo pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa degli scambi rimane soggetta a significative incertezze e dipende dalle prospettive dei principali partner commerciali della Repubblica ceca. Si prevede che l'inflazione raggiungerà il 2,8 per cento nel 2020, poiché la pressione al rialzo dovuta all'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari non dovrebbe essere completamente compensata dal calo dei prezzi dell'energia. I prezzi dei servizi hanno continuato ad aumentare nella prima metà del 2020, ma dovrebbero indebolirsi nel resto dell'anno anche a causa della riduzione della crescita dei salari. Si prevede che l'inflazione scenda temporaneamente al di sotto del 2 per cento all'inizio del 2021, nonostante un allentamento delle condizioni monetarie sia nella componente del tasso di cambio sia in quella dei tassi di interesse. Coerentemente con la prevista ripresa dell'attività economica, si prevede che aumenterà durante il resto dell'anno e raggiungerà un tasso annuo del 2,2 per cento nel 2021. (Beb)