Decreto semplificazioni: Di Maio, "tagliamo i costi della burocrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Decreto semplificazioni approvato dal Consiglio dei ministri questa notte è un importante provvedimento con il quale "tagliamo i costi della burocrazia e la rendiamo più snella". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, scrivendo sul suo profilo Facebook. "Semplifichiamo la vita ad artigiani e imprese - ha aggiunto Di Maio -. E poi sblocchiamo cantieri e procediamo verso la realizzazione di nuove opere. Perché se vogliamo far ripartire il Paese dobbiamo intervenire con convinzione eliminando tutto quello che c’è di superfluo, che crea lungaggini, che blocca il rilancio immediato dell’Italia. Nel semplificazioni inoltre abbiamo inserito la norma che prevede l’aumento degli stipendi dei vigili del fuoco. La Lega, per fare ostruzionismo al governo e alla maggioranza, aveva bloccato questo emendamento. Come promesso le risorse ci saranno. Mi appello ancora una volta alle opposizioni: mettete da parte la propaganda e agiamo tutti insieme, con responsabilità".(Res)