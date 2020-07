Israele: ambasciatore Eydar, senza controllo Valle del Giordano molte armi entrerebbero indisturbate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Valle del Giordano è una barriera geografica naturale, è il nostro confine più lungo, da dove si apre la strada a gruppi radicali che cercano di infiltrarsi e colpire Israele. Lo ha detto oggi l’ambasciatore dello Stato di Israele in Italia, Dror Eydar, nel corso di un’audizione informale alla Camera sulla prospettiva di parziale annessione dei Territori palestinesi da parte israeliana. “Senza il nostro controllo molte armi entrerebbero indisturbate in Giudea e Samaria, ponendo sotto minaccia la nostra fascia costiera”, ha aggiunto. Eydar ha aggiunto: “Un simile scenario non avvicinerà la pace, ma incrementerà il terrorismo contro i nostri cittadini”. (segue) (Mom)