Israele: ambasciatore Eydar, senza controllo Valle del Giordano molte armi entrerebbero indisturbate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico ha affermato: “Tutti noi desideriamo risolvere il conflitto israelo-palestinese. Abbiamo provato a risolverlo molte volte”. Eydar ha ricordato che “gli accordi di Oslo sono basati su una premessa fondamentale: da entrambe le parti ci sono due movimenti nazionali”. L’ambasciatore ha ricordato come “gli anni trascorsi hanno insegnato che mentre noi abbiamo riconosciuto il nazionalismo palestinese, loro non hanno mai riconosciuto il nostro”. “Per loro (i palestinesi) gli ebrei restano una religione, non una nazione e pertanto non hanno diritto a uno Stato, perché non esiste alcun legame storico tra ebrei e la terra di Israele”. Nel suo intervento il diplomatico ha ricordato che l’articolo 20 della Carta nazionale palestinese considera nulla la Dichiarazione Balfour e tutto ciò che ne consegue. “I legami tra ebrei e Palestina sono incompatibili con i fatti della storia e gli ebrei non sono una nazione”, ha affermato il diplomatico citando la Carta nazionale di Ramallah. (Mom)