Credito: Giordano (Unicredit), al 30 giugno erogate 2.810 domande finanziamento sopra 25 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i finanziamenti sopra i 25 mila euro, "rispetto alle 13 mila domande presentate allo scorso 30 giugno 7.974 sono state accolte, di cui 2.810 erogate e 5.134 distribuite, di cui 2.200 circa senza seguito da parte del cliente, 2.700 in fase di lavorazione (naturalmente qui si tratta di ammontari più importanti, dove il processo di approvazione creditizio è un po' più complesso) e 119 declinate. Quindi, si conferma comunque che l’ammontare richiesto delle domande declinate è relativamente limitato". Lo ha affermato Francesco Giordano, Co-Head commercial banking western Europe del gruppo Unicredit Spa, nella sua audizione davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, sull'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai decreti legge numeri 18 e 23/2020. (Rin)