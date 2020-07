Ue: Bce valuta proroga stop a pagamenti dividendi banche oltre il primo ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla crisi del coronavirus, la Banca centrale europea (Bce) sta valutando di chiedere agli istituti di credito dell'Eurozona di rinunciare al pagamento dei dividendi e al riacquisto delle azioni oltre la scadenza precedentemente stabilita al primo ottobre prossimo. Maggiori dettagli verranno forniti “presto”. È quanto dichiarato oggi da Kerstin af Jochnick, membro del Consiglio di vigilanza della Bce. Come ricorda il quotidiano “Handelsblatt”, a giugno scorso, il presidente dell'organismo di supervisione bancaria della Bce, Andrea Enria, aveva già affermato che era in esame una proroga dello stop al versamento dei dividendi delle banche. Allora, Enria aveva aggiunto che ulteriori chiarimenti sarebbero stati forniti a metà luglio. A sua volta, il Comitato europeo per il rischio sistemico (Cers), guidato dalla presidente della Bce Christine Lagarde, aveva suggerito che le banche dell'area dell'euro dovrebbero astenersi dal pagamento di dividendi e bonus, nonché dal riacquisto di azioni, almeno fino alla fine dell'anno. (Geb)