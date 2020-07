Fase 3: Sala, preoccupato per breve termine, ma ottimista per futuro di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si dice preoccupato per i prossimi due anni, ma “molto ottimista” per il futuro del capoluogo lombardo, “una delle poche realtà europee adatte a interpretare il cambiamento”. Il sindaco lo ha detto partecipando alla presentazione del “Coima Esg city impact fund”. “Io sono molto preoccupato per il breve e medio termine per Milano, penso che nei prossimi 1-2 anni sarà molto difficile, ma sono molto positivo e ottimista per il lungo termine, perché è chiaro che qui bisogna ripensarsi, riformulare una visione culturale e se c’è una realtà in Italia e una delle poche in Europa che ha università, cittadinanza attiva che spinge, una serie di caratteristiche che la rendono più adatta a interpretare il cambiamento è Milano”, ha spiegato Sala, che per il futuro torna a richiamare sul tema della sostenibilità, che - ha detto - “non è puramente la questione ambientale, che io credo che sia al centro. Ma la questione ambientale non va gestita senza tenere conto delle questioni sociali e credo che in effetti se in Italia non si si è mai sviluppata una grande sostenibilità ambientale è perché si è andati lì direttamente, senza una visione più larga. Credo che le ragioni dell’ambiente siano fondamentali, ma vadano associate al resto, come l’equità sociale e la necessità di sviluppare la città”. (segue) (Rem)