Fase 3: Sala, preoccupato per breve termine, ma ottimista per futuro di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il problema non è tornare più velocemente possibile a come prima. Qualcosa va cambiato, senza buttare via il buono che avevamo prima. Dobbiamo rimodulare le nostre aspettative in un orizzonte più lungo. Se possiamo alzare lo sguardo e guardare più lungo, credo che queste siano le scelte giuste”, ha esortato Sala, invitando i rappresentanti del real estate “a pensare a una visione dello sviluppo della città” e non solo “agli sviluppi urbanistici”. “Il mio richiamo a voi - ha detto - è di esprimere quello che fate in una visione della città e la mia promessa è un ascolto attivo. Bisognerà trovare una formula per viaggiare paralleli e stare vicini. Gli sviluppi urbanistici sono importanti, ma non è che chi fa questo tipo di mestiere deve occuparsi solo di costruire, ma deve essere in grado di dare anche un’idea di città”. (Rem)