Ue: Di Maio, in Bulgaria incontri anche su Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trattativa europea per il Recovery fund va avanti e sarà un tema di confronto anche durante la visita del ministri degli Esteri Luigi Di Maio oggi in Bulgaria. Lo ha sottolineato lo stesso ministro degli Esteri, scrivendo sul suo profilo Facebook. "Dobbiamo ottenere in tempi certi le risorse per riprenderci dal Covid. Oggi a Sofia, in Bulgaria, avrò diversi incontri. E uno dei temi sarà proprio questo. Andiamo avanti con il massimo impegno. Sempre a testa alta", ha dichiarato Di Maio. (Res)