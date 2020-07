Coronavirus: Asl Roma 2 invita comunità Bangladesh a stop funzioni religiose venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Roma 2 lancia un appello alla comunità del Bangladesh a Roma che verrà diffuso nella loro lingua "per recarsi ad eseguire i test per coloro che dal primo giugno in poi sono tornati dal Paese d'origine. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio". "Possono recarsi - si legge nel post - tutti i giorni al drive in di Santa Caterina delle Rose, Via Nicolò Forteguerri e sabato e domenica anche a Piazza della Maranella e a Via degli Eucalipti". Inoltre, la Asl Roma 2 ha consigliato anche "di sospendere per questa settimana le funzioni religiose del venerdì per motivi di sanità pubblica e per evitare nuovi focolai". (Rer)