Ue: previsioni economiche, in Croazia crollo Pil a -10,8 per cento nel 2020

- In Croazia, a causa della pandemia di Covid-19 e delle misure di contenimento, il Pil crollerà nel 2020 del 10,8 per cento per poi riprendersi parzialmente nel 2021 (al 7,5 per cento) lasciando però la produzione al di sotto del livello pre-crisi. E' quanto si legge nelle previsioni economiche d'estate della Commissione europea, secondo cui nel paese la domanda interna dovrebbe essere il principale motore sia della caduta del Pil nella prima metà del 2020 sia della sua ripresa successiva. I consumi privati dovrebbero riprendersi rapidamente con la riapertura dell'economia, poiché i licenziamenti su vasta scala sembrano essere stati evitati, grazie alla misura di sostegno salariale del governo. I nuovi progetti in corso e finanziati con fondi dell'Ue e diverse misure di sostegno alla liquidità per le imprese dovrebbero facilitare il recupero degli investimenti. (segue) (Beb)