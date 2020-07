Ue: previsioni economiche, in Croazia crollo Pil a -10,8 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il considerevole settore turistico della Croazia, che rappresenta la maggior parte delle esportazioni di servizi, dovrebbe rimanere depresso per tutto il 2020 e riprendersi gradualmente nel 2021, a causa delle continue interruzioni dei viaggi internazionali. Nel complesso, si prevede che le esportazioni impiegheranno più tempo a riprendersi, anche in considerazione del peggioramento delle prospettive globali e delle incertezze relative al commercio globale. Il tasso di inflazione sarà dello 0,4 per cento nel 2020 e dell'1,4 per cento nel 2021. (Beb)