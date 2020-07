Decreto Semplificazioni: Mauri (Pd), con aumento salari governo riconosce ruolo e valore Vigili fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Interno Matteo Mauri afferma che "grazie all'impegno del Viminale, nel decreto Semplificazioni è stata inserita la misura che prevede lo stanziamento dei 165 milioni per i salari del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Un'ottima notizia - commenta in una nota - che dimostra l'impegno del governo per risolvere questa vicenda, dopo che la Lega con una scelta incomprensibile aveva tolto il sostegno all'emendamento che prevedeva l'incremento immediato dei loro salari. Il governo aveva previsto lo stanziamento di queste risorse già nell'ultima legge di Bilancio. Crediamo sia il modo migliore per riconoscere il lavoro e il valore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In questi mesi - conclude Mauri - ho avuto modo di visitare diverse realtà sul territorio e di constatare da vicino la professionalità, le competenze e l'abnegazione degli uomini e delle donne che appartengono al Corpo".(Com)