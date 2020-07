Credito: Giordano (Unicredit), al 30 giugno accolte 2.869 domande rinegoziazioni debito di cui 458 erogate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le rinegoziazioni del debito, al 30 giugno scorso "rispetto a 5.531 domande presentate, 2.869 sono state accolte di cui erogate 458, 950 ritirate o senza seguito da parte del cliente, 1.470 in fase di lavorazione, soltanto 40 declinate per delibere creditizie negative". Lo ha sottolineato Francesco Giordano, Co-Head commercial banking western Europe del gruppo Unicredit Spa, nella sua audizione davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, sull'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai decreti legge numeri 18 e 23/2020 (Rin)