Omicidio Luca Sacchi, Del Grosso: "Non lo volevo uccidere, non avevo mai sparato prima"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valerio Del Grosso, imputato per l'omicidio di Luca Sacchi nel processo in Corte d'assise a Roma, ha chiesto di parlare ammettendo di aver sparato al personal trainer nella notte tra il 23 e il 24 ottobre. Il legale dello spacciatore, all'inizio dell'udienza ha chiesto la possibilità per il suo assistito di poter fornire dichiarazioni spontanee. Ha ammesso la sua colpa, sostenendo però di non averlo fatto con l'intenzione di uccidere il 24 enne ma senza spiegare il motivo per il quale ha fatto fuoco. "E' stata la prima volta in cui ho sparato" avrebbe detto, raccontando poi di essere scappato per raggiungere la ragazza. (Rer)