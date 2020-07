Mobilità: Palumbo-Bugarini (Pd), chiederemo parere Polizia locale su ciclabile Tuscolana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pista ciclabile di via Tuscolana "continua a generare polemiche. La commissione Trasparenza è tornata a riunirsi su questo tema stamattina e ha registrato nuovamente la totale assenza della maggioranza che, disertando la seduta, ha ampiamente dimostrato di essere in imbarazzo di fronte a questa opera e di non avere molte parole da spendere a riguardo". Lo dichiarano in una nota gli esponenti del Partito democratico in Campidoglio Marco Palumbo, presidente della commissione Trasparenza, e Giulio Bugarini, consigliere comunale. "Dopo il furore ideologico che ha accompagnato la realizzazione nel 2018 del primo tratto della ciclabile, da piazza di Cinecittà a Porta Furba, e rimasta inutilizzata, ora si è completa l'opera con la realizzazione di una bike-line molto pericolosa da porta Furba a largo Brindisi - aggiungono -. Questa mattina, nonostante l'assenza degli assessori competenti, abbiamo provato a ricostruire le fasi della realizzazione di questa ciclabile. Il primo tratto costato oltre 600 mila euro (costo quasi raddoppiato dalla progettazione preliminare alla effettiva realizzazione), ha collezionato polemiche di ogni tipo da parte dei commercianti, dei disabili e dei cittadini in generale. Eppure, la maggioranza grillina si è ostinata nella sua realizzazione senza badare al malcontento dei cittadini e ora l'ha prolungata sino alla stazione Tuscolana per poi raggiungere San Giovanni. Il tutto - proseguono i due esponenti del Pd - senza né riconoscere che la ciclabile è usata da pochissime persone (anche perché la zona è fornita dalla metropolitana) né preoccuparsi della pericolosità della realizzazione di una bike line sulla via Tuscolana. Questa mattina avremmo appunto voluto sapere se esiste un parere della Polizia locale sulla pericolosità di questa opera. Invece, alla commissione non si sono presentati neppure i vigili. Segno che neppure loro avevano informazioni da condividere a riguardo, perché probabilmente, non sono stati neanche interpellati dalla giunta, pur di andare avanti con la scusa dell'emergenza, senza intoppi. Scriveremo alla Polizia locale - concludono - per capire se esiste o no questo parere e parallelamente continueremo a monitorare questa vicenda per capire se, a conti fatti, possa profilarsi il danno erariale per la realizzazione di un'opera pericolosa, poco utile al territorio e che, nei fatti, ha comportato finora costi monstre per l'amministrazione comunale".(Com)