Regno Unito: commissario infanzia, 120 mila adolescenti rischiano di abbandonare la scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario per l'Infanzia del Regno Unito, Anne Longfield, ha dichiarato che 120 mila adolescenti rischiano di non riprendere l'istruzione a tempo pieno e diventare prede facili per i gruppi della criminalità organizzata. Lo riporta il quotidiano britannico "The Telegraph". I ragazzi più vulnerabili di età compresa tra i 13 e i 17 anni che si stavano già "perdendo nei buchi del sistema" prima della pandemia di coronavirus si trovano probabilmente in condizioni ancora più difficili. Secondo un nuovo rapporto commissionato da Longfield, migliaia di adolescenti che hanno passato più di sei mesi senza andare a scuola saranno difficili da rintracciare per i servizi sociali. Longfield ha esortato i ministri a collaborare con gli ufficiali di polizia, con le scuole e con le autorità locali per identificare questi adolescenti "a rischio" e sostenerli durante l'allentamento delle misure restrittive. Secondo il rapporto diversi programmi estivi come ad esempio campi sportivi potrebbero essere un'ottima modalità per riconnettersi con questi ragazzi durante l'estate. (Rel)