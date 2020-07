Lombardia: Regione supporta "Profili di donne. Lecco Film Fest"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia supporta l'iniziativa "Profili di donne. Lecco Film Fest" con il patrocinio e un finanziamento. La rassegna, sostenuta dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e da Confindustria di Lecco e Sondrio, punta a mettere in evidenza l'importanza dell'universo femminile nel mondo di celluloide. I contenuti sono stati illustrati nella conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi, pluricampione olimpico lecchese. "Le donne giocano un ruolo fondamentale nel cinema ma, più in generale, nella nostra vita e nella nostra cultura", ha sottolineato Rossi presso la Sala Conferenze Confindustria Lecco e Sondrio. "La 'nuova normalità' post coronavirus - ha detto Rossi - passa anche dalla valorizzazione del ruolo delle donne nella nostra società. Un ruolo che ha brillato nel buio dell'emergenza coronavirus. Molte, infatti, le donne che sono state impegnate in prima linea a combattere la lotta al Covid-19, talvolta con pesi e carichi maggiori degli uomini. In tante, poi, oltre a caricarsi sulle spalle rischi, ansie e incognite legate alle proprie professioni hanno dovuto sobbarcarsi gli stress e le difficoltà della gestione familiare, della cura dei figli e della casa, delle paure dei mariti, del supporto ai familiari malati". "Il cinema è stato particolarmente colpito dalle conseguenze economiche legate alla diffusione del Covid-19 e a pagare sono state spesso le categorie più deboli. Registe, sceneggiatrici, scrittrici, attrici, autrici, produttrici, sono tante - ha evidenziato Rossi - le donne di carattere che sono scese in campo a sostenere il comparto. E questo è un ulteriore spunto di riflessione. Da sempre, infatti, le donne assicurano un apporto fondamentale alla nostra cultura per progredire ed evolvere, accompagnandoci verso un futuro migliore. Sforzi in parte premiati da 'Lecco Film Fest' che rappresenta un'occasione speciale per sostenere le professionalità femminili. Professionalità sempre più riconosciute nel mondo, e direi finalmente, anche con il conferimento di premi internazionali". (segue) (Com)