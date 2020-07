Lombardia: Regione supporta "Profili di donne. Lecco Film Fest" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella che si terrà a Lecco - ha aggiunto il sottosegretario - sarà anche una preziosa opportunità per esplorare, attraverso il racconto di storie vere, la visione spiccatamente femminile della vita, con occasioni di riflessione sulle tante battaglie combattute silenziosamente ogni giorno: dalla lotta contro al divario salariale a quella per le pari opportunità, dalla difficoltà nel coniugare affetti e carriera alla bellezza e all'impegno della maternità. Sarà anche un'opportunità per sostenere la creatività e la professionalità delle donne ben oltre il mondo di celluloide. Oggi, infatti, il loro ruolo è fondamentale oltre che per la famiglia, per la società, per la cultura anche per l'industria e l'economia del Paese". In programma a Lecco dal 30 luglio al 2 agosto 2020, questo festival del cinema dalla formula originale alterna dibattiti, appuntamenti culturali e proiezioni serali. "Un'arte - ha concluso Rossi - che un tempo considerava le donne come semplici muse ispiratrici di bellezza oggi le vede protagoniste in innumerevoli ruoli. Con questa rassegna la città per tre giorni diventerà una piazza di dibattito proprio sul ruolo della donna, innanzitutto nel cinema ma anche nella società e nella realtà del lavoro. Un'opportunità di crescita per cui ringrazio monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, che ha portato su questa riva del Lario una manifestazione capace di coinvolgere, emozionare e far riflettere". (Com)