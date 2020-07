Israele: ambasciatore Eydar, riferimento Ue su unica soluzione a conflitto in Medio Oriente è “dogma”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riferimento fisso, in ogni dichiarazione europea, rispetto ai due Stati come unica soluzione possibile per risolvere il conflitto in Medio Oriente è diventata ormai una sorta di dogma intoccabile. Lo ha detto oggi l’ambasciatore dello Stato di Israele in Italia, Dror Eydar, nel corso di un’audizione informale alla Camera sulla prospettiva di parziale annessione dei Territori palestinesi da parte israeliana. L’assunto europeo “in realtà ha una seconda parte: Due stati per due popoli, ciascuna delle due parti deve riconoscere l’altro popolo”. A tal proposito il diplomatico ha ricordato che “non è cosi da parte dei palestinesi. Non abbiamo bisogno del loro riconoscimento. E’ ridicolo che un gruppo così recente pretenda di dire qualcosa sull’identità di uno dei popoli più antichi dell’umanità”, ha aggiunto Eydar. Per il diplomatico se i palestinesi “non ci riconoscono come popolo e non ci riconoscono il nostro diritto storico e naturale almeno a una parte del paese, questo conflitto non finirà mai”. Il mancato riconoscimento di questi aspetti “spiega anche perché non hanno mai acconsentito a un accordo definitivo. Un accordo significa riconoscere gli ebrei come popolo e il loro diritto a una parte della terra”, ha aggiunto. (segue) (Mom)