Israele: ambasciatore Eydar, riferimento Ue su unica soluzione a conflitto in Medio Oriente è “dogma” (2)

- L’ambasciatore di Israele ha sottolineato che “a un orecchio europeo sembra un dibattito semantico”, ma “è un errore”. A tal proposito ha ricordato come “meno di dieci anni fa, dall’ufficio di Saeb Erekat, il capo negoziatore dell’Olp, trapelarono circa 17mila documenti dei negoziati di pace che riflettono il dibattito interno”. “I membri della squadra negoziale avevano consigliato a Erekat di non usare espressione due Stati per due popoli, da cui si evince il diritto all’autodeterminazione degli ebrei. Raccomandavano – ha aggiunto -, invece, di dire due Stati che vivono fianco a fianco in pace”. La logica dietro a questa tattica è che “menzionare il diritto di entrambi i popoli all’autodeterminazione può aver un impatto negativo sul diritto al ritorno dei profughi”. Infine, il diplomatico ha ricordato che “a oggi non si sanno ancora le richieste dei palestinesi soddisfatte le quali saranno disposti a dichiarare concluso il conflitto”. ”Anche l’Europa discute con noi senza sapere cosa vogliono davvero i palestinesi. Siete sicuri che i palestinesi vogliano uno Stato indipendente solo in una parte della Palestina mandataria?”, ha concluso. (Mom)