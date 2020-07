Speciale energia: gli Emirati Arabi Uniti puntano più sull’energia pulita che sul greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi gli Emirati Arabi Uniti riaprono ufficialmente i loro aeroporti ai turisti e, simbolicamente, con il loro arrivo, ripartono anche le agende politiche ed economiche sospese durante la pandemia. Ma, sorprendentemente, il petrolio non è più l’unico business al centro di tutto come è stato da sempre fino ad oggi. “Dubai clean energy strategy 2050”, “Hope Probe” e “Dubai Vision 2021”, sono segnali tangibili che qualcosa sta cambiando anche nel deserto e danno motivi di speranza su una potenziale ripresa, ad un mondo impazzito che sta riscrivendo le regole dell’economia internazionale. “Dubai clean energy strategy 2050” è un piano economico che verrà realizzato entro il 2050 e che ha come proposito quello di realizzare il progetto ecosostenibile più importante al mondo, con sede negli Emirati Arabi Uniti, ovvero trasformare Dubai in un centro globale di energia pulita. Aumentare la porzione di energia rinnovabile a Dubai per ridurre le emissioni di carbonio del 16 per cento entro il 2021, quindi trasformare la città del Golfo nella realtà con la più bassa emissione di carbonio al mondo. Un obiettivo dai risvolti sia sociali sia economici enormi, soprattutto dopo il recente calo del prezzo del greggio a causa del virus. (Com)