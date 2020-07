Speciale energia: Timmermans, Polonia può diventare leader nell'eolico marittimo nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è sulla buona strada per diventare uno dei Paesi europei leader nello sviluppo dell'energia eolica marittima. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, in una videoconferenza dedicata alla trasformazione energetica dell'Ue organizzata dall'agenzia "Bloomberg". Timmermans, responsabile per il Green New Deal europeo, ha ricordato che la Polonia non è concentrata soltanto sull'eolico e sul solare, ma che le imprese polacche tradizionalmente presenti nel settore dei combustibili fossili oggi preparano progetti che riguardano l'idrogeno. "Vedo anche un enorme potenziale in Polonia per quanto riguarda il biogas", ha aggiunto. Lo stesso Timmermans dice di provenire da una parte dell'Olanda a vocazione mineraria, nella quale si fanno i conti con le conseguenze della transizione energetica, ed è consapevole che se non si assistono queste regioni nell'abbandono del carbone, la loro ripresa richiederà generazioni. (Vap)