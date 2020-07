Speciale energia: Australia, via libera a Iberdrola per acquisto Infigen da Comitato controllo investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per il controllo degli investimenti esteri australiano (Firb) ha dato il via libera all'offerta presentata dalla compagnia energetica spagnola Iberdrola all'acquisto della società di energie rinnovabili Infigen Energy. "Con l'approvazione della Firb, gli azionisti di Infigen hanno ragioni chiare e convincenti per accettare l'offerta di Iberdrola", ha affermato oggi l'azienda che alcuni giorni fa aveva inviato un'offerta di 532 milioni di euro con un costo per azione di 0,54 euro che dovrebbe essere approvata a breve dal Consiglio di amministrazione. (Spm)