Speciale energia: Romania, maggio 2020, prezzi alla produzione industriale in calo del 2 per cento

- I prezzi alla produzione industriale (mercato interno e mercato esterno) sono calati del 2 per cento nel mese di maggio 2020 in Romania, rispetto allo stesso mese del 2019, principalmente a causa della riduzione dei prezzi del petrolio. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Rispetto ad aprile 2020, il valore dell'indicatore è inferiore dello 0,3 per cento. Le maggiori diminuzioni riguardano il settore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione del greggio, rispettivamente meno il 55 per cento rispetto allo scorso anno. I prodotti chimici sono calati del 5 per cento e i prodotti metallurgici del 6 per cento. Aumenti sono stati registrati nel settore delle riparazioni auto (29 per cento), prodotti farmaceutici (6 per cento) e autoveicoli (5 per cento). (Rob)