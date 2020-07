Russia: dipendente Roscosmos accusato di tradimento non avrebbe avuto accesso a informazioni classificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale della società spaziale russa Roscosmos, Dmitrij Rogozin, ha escluso che il suo consigliere per le relazioni esterne Ivan Safronov, sospettato dall'Fsb di tradimento, possa avere avuto accesso alle informazioni classificate. "Un mese e mezzo fa, Safronov è stato invitato a occuparsi delle attività di Roscosmos. Non aveva accesso a informazioni classificate", ha dichiarato Rogozin all'agenzia di stampa "Tass". Il direttore di Roscosmos ha aggiunto che aveva conosciuto Safronov come giornalista diversi anni prima. "Non ho dubbi sulla sua alta professionalità e dignità personale", ha osservato Rogozin. Safronov, è stato arrestato ed accusato di alto tradimento, come ha riferito l'ufficio stampa di Roscosmos, precisando che il caso non riguarda l'attuale impiego dell'ex giornalista dei quotidiani russi "Vedomosti" e "Kommersant" e che la società statale sta fornendo assistenza alle autorità nelle indagini. (Rum)