Ue: previsioni economiche, Pil del Regno Unito a -9,7 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito il Pil diminuirà di circa il 9,7 per cento nel 2020 e crescerà del 6 per cento nel 2021. E' quanto si legge nelle previsioni economiche d'estate della Commissione europea che ha ricordato che, a seguito del ritiro del Regno Unito dall'Ue dal primo febbraio 2020 e dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso, il Regno Unito è entrato in un periodo di transizione fino alla fine del 2020 durante il quale il diritto dell'Unione, con poche eccezioni, continua ad applicarsi. Le proiezioni per il 2021, inoltre, si basano su un presupposto puramente tecnico di status quo in termini di relazioni commerciali tra l'Ue e il Regno Unito. Dopo essere cresciuto dell'1,5 per cento nel 2019, il Pil del Regno Unito è diminuito del 2,2 per cento nel primo trimestre del 2020 e la caduta trimestrale è stata trainata principalmente da un calo del 6,9 per cento del Pil mensile di marzo 2020, causato dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure adottate dal governo per contenere la diffusione della malattia. (segue) (Beb)