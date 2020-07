Ue: previsioni economiche, Pil del Regno Unito a -9,7 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Commissione europea, il Pil diminuirà sostanzialmente nel secondo trimestre del 2020 e il blocco ha comportato un brusco rallentamento dell'attività commerciale in molti settori, in particolare nel settore dell'ospitalità, dell'edilizia, dell'arte e dell'intrattenimento. Anche i consumi privati e gli investimenti delle imprese dovrebbero diminuire in modo significativo. Nella seconda metà del 2020, si prevede che i consumi privati e gli investimenti delle imprese rimbalzeranno, sostenuti dall'ulteriore allentamento del blocco, da una posizione fiscale espansiva e da una politica monetaria di sostegno. Gli investimenti delle imprese, tuttavia, dovrebbero recuperare più gradualmente, a causa della pressione sui bilanci a seguito della pandemia di Covid-19 e della continua incertezza sul futuro delle relazioni commerciali Ue-Regno Unito. Le esportazioni nette dovrebbero contribuire negativamente alla crescita, mentre i consumi pubblici dovrebbero dare un contributo positivo. Nel complesso, si prevede che il Pil diminuirà di circa il 9,7 per cento nel 2020 e, sulla base dell'ipotesi tecnica, crescerà del 6 per cento nel 2021. Poiché l'assunzione tecnica implica uno status quo per il 2021 in termini di relazioni commerciali, i rischi per le previsioni sono prevalentemente al ribasso. L'inflazione dei prezzi al consumo è stata in media dell'1,8 per cento nel 2019. A causa della riduzione dei prezzi dell'energia e dell'effetto disinflazionistico della pandemia di Covid-19, si prevede che l'inflazione scenderà allo 0,9 per cento nel 2020, prima di salire leggermente all'1,3 per cento nel 2021. (Beb)