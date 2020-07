Credito: Ad Deutsche Bank Sewing, ristrutturazione procede nonostante crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la crisi del coronavirus, la ristrutturazione di Deutsche Bank procede, anche se “la pandemia rende tutto più difficile”. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Sewing ha aggiunto che, dopo un primo trimestre “sorprendentemente buono”, la tendenza positiva della banca è proseguita nei successivi tre mesi, in particolare nel settore dell'investment banking. Allo stesso tempo, l'Ad di Deutsche Bank prevede “un certo rallentamento nella seconda metà dell'anno”. Tuttavia, “è improbabile che la volatilità rimanga elevata come nella prima metà del 2020”. In tale contesto, Sewing si è detto comunque fiducioso di poter difendere le quote di mercato acquisite di recente dal maggior istituto di credito tedesco. “La nostra massima priorità è attuare la strategia” di ristrutturazione, ha poi dichiarato Sewing in merito alle voci di una possibile fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank, operazione fallita ad aprile 2019 dopo mesi di trattative. (Geb)