Francia: leader Repubblicani, ministro Interno Darmanin è "traditore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito francese dei Repubblicani Cristian Jacob, ha messo in guardia il presidente Emmanuel Macron sul nuovo ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, dopo il rimpasto di governo annunciato ieri. Darmanin, ex membro del partito di destra, avrebbe "i geni del tradimento" secondo Jacob, come affermato in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Parisien". Il capo dello Stato ha scelto "una personalità o due che avevano bisogno di riconoscimenti" ha detto Jacob, definendo "opportunisti" i nuovi ministri. Anche il nuovo premier Jean Castex proviene dai Repubblicani. (Frp)