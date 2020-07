Tlc: riparte dibattito su 5G, Iannetti (Ericsson) spiega a "Nova" perché l'Europa può farcela da sola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iannetti afferma che “Ericsson sarebbe assolutamente in grado di soddisfare la domanda europea senza alcuna difficoltà sia in termini di supply chain, sia di costi per i nostri clienti, ed è ora di chiarire che le informazioni fuorvianti che influenzano l’opinione pubblica circa gli impatti tecnologici e di mercato di un eventuale ban sulla tecnonogia cinese sono totalmente false. Sino ad ora abbiamo consegnato oltre 5 milioni di siti radio, pronti per il 5G agli operatori di tutto il mondo. Ogni singolo giorno siamo in grado di consegnare un numero di siti radio 5G-ready in grado di connettere una città delle dimensioni di Londra. Se qualsivoglia paese in Europa ci chiedesse di completare una copertura nazionale 5G anche nel giro di pochi mesi non ci sarebbe pertanto alcun problema di capacità. Ericsson è dotata di una supply chain diversificata, resiliente e vicina al cliente, produciamo la nostra tecnologia 5G anche in Europa e lo facciamo a costi competitivi e sostenibili." Secondo l'Ad di Ericsson questo è "un momento chiave" per il comparto delle telecomunicazioni e per le decisioni strategiche in materia di tecnologie che hanno impatto sulla sicurezza nazionale. "Gli operatori che oggi decidono di evolvere la rete verso il 5G di Ericsson traggono vantaggio dalla tecnologia 5G-ready che permette di passare dal 4G al 5G tramite la sola installazione da remoto di nuovo software. Non è un caso se abbiamo già annunciato 97 accordi e contratti commerciali 5G e se abbiamo lanciato reti 5G commerciali con 45 operatori nel mondo, in 25 Paesi". (segue) (Les)