Tlc: riparte dibattito su 5G, Iannetti (Ericsson) spiega a "Nova" perché l'Europa può farcela da sola (3)

- Iannetti oltre a gestire Ericsson Italia ha anche la delega per 14 altri paesi del Mediterraneo, fra cui i Balcani. In quest'area, spiega, c'è una situazione molto variegata: "Ad esempio sia la Romania, sia la Grecia stanno considerando il 5G nel contesto della infrastruttura nazionale critica, dove la sicurezza nazionale è al centro delle scelte strategiche del Paese e dove ad esempio Cosmote, il principale operatore di rete mobile in Grecia, ha deciso di avviare l'implementazione del 5G nell'intera nazione solo con tecnologia Ericsson". In effetti spesso di parla di come gli ingenti investimenti cinesi in Grecia abbiano aumentato l'influenza di Pechino sulle scelte del paese e il fatto stesso che le autorità di Atene abbiano optato per assegnare a Ericsson l'incarico di realizzare la rete 5G è un fattore indicativo della capacità dei venditori europei di poter offrire la migliore tecnologia al miglior prezzo. Gli stessi Stati Uniti hanno citato questo punto, ponendolo come l'esemplificazione di una scelta coerente che potrebbe essere presa come esempio anche da altri paesi europei. (segue) (Les)