Tlc: riparte dibattito su 5G, Iannetti (Ericsson) spiega a "Nova" perché l'Europa può farcela da sola (4)

- Se l'Europa sta vincendo la sfida del 5G sul piano dei fornitori di tecnologia, non deve però perdere la sfida sul piano del mercato. Ora occorre dare agli operatori elementi decisionali certi e definitivi circa la selezione dei partner tecnologici con i quali si stanno avviando le attività operative. "Sarebbe auspicabile che l'Unione europea a 27 raggiungesse una posizione comune sulla questione implementando in senso stretto le indicazioni già forniteci dal 5G Toolbox sia con riferimento alle misure tecniche quanto anche a quelle strategiche. Il 5G è un grande abilitatore di crescita e benessere economico per l'Europa. L'Italia, in questo contesto deve rapidamente cogliere l'occasione di rilancio con una grande semplificazione dei processi burocratici e una riduzione delle tempistiche massime per il rilascio di permessi che sono alla base delle costose e farraginose autorizzazioni necessarie alle installazioni di queste infrastrutture nodali per il Paese". (Les)