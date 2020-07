Hong Kong: legge sicurezza, polizia raccoglie campioni di Dna dai manifestanti arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano sottolinea che la Cina usa già i dati del Dna per tenere traccia della popolazione uigura nella regione nord-occidentale dello Xinjiang. Secondo Charles Mok, imprenditore nell'industria della tecnologia, lo scopo della raccolta non è chiaro e, data la natura spesso arbitraria di questi arresti negli ultimi mesi, tale raccolta e la possibile conservazione permanente dei dati sul Dna è preoccupante e priva di controllo", ha detto. La polizia di Hong Kong ha affermato che, in base alla legge esistente, i funzionari hanno l'autorità di prelevare campioni di Dna dai dieci individui che sono stati arrestati questa settimana. Le forze dell'ordine hanno affermato che i campioni sono stati prelevati per dimostrare – o confutare – che gli arrestati avevano commesso i reati. Secondo Pang la nuova legge ha incoraggiato la polizia di Hong Kong a procedere a questo tipo di prelievi. Quando si è lamentata, i funzionari di polizia le hanno detto di chiedere un controllo giurisdizionale nel caso in cui non fosse soddisfatta. "La polizia pensa di avere questa nuova potente arma, questa nuova legge per fare ciò che vuole", ha detto la legale. (segue) (Cip)