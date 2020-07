Hong Kong: legge sicurezza, polizia raccoglie campioni di Dna dai manifestanti arrestati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque abbia più di undici anni deve consegnare i dati biometrici per ricevere una carta d'identità di Hong Kong e dalla metà di quest'anno, chiunque entri in città dall'estero ha dovuto rilasciare un campione di saliva per testare la presenza del coronavirus. Il governo locale non ha specificato che uso viene fatto di quei campioni e Mok ha ripetutamente cercato di ottenere risposte in merito. Secondo Mok, la nuova legislazione ha la precedenza su alcune delle leggi di Hong Kong, quindi qualunque cosa le linee guida legali abbiano stabilito in passato per lo smaltimento dei campioni di saliva e i relativi dati, potrebbero non essere più applicabili. "C'è una costante mancanza di trasparenza e, soprattutto, una mancanza di fiducia nel governo, che è ancora il problema più grande e fondamentale di tutti", ha aggiunto. (Cip)