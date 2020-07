Usa-Messico: Trump pronto a ricevere Lopez Obrador, "amico e uomo meraviglioso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "non vede l'ora" di incontrare l'omologo del Messico, "l'amico" e "uomo meraviglioso" Andres Manuel Lopez Obrador. Così l'inquilino della Casa Bianca ha risposto a una lettera con cui i parlamentari democratici riuniti nel Congressional Hispanic Caucus (Chc) chiedevano di annullare il bilaterale previsto per domani sera a Washington. "È un mio amico e un uomo meraviglioso. Non vedo l'ora" di celebrare "l'incontro con il presidente. Sarà buono e importante tanto per il Messico quanto per gli Stati Uniti", si legge nelle poche righe che Trump scrive a penna sulla stampa della lettera. L'incontro è stato organizzato per celebrare l'entrata in vigore del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, usmca). I membri del Chc, organo che riunisce 38 parlamentari democratici di ascendenza ispanica e portoghese, avvertivano però che non si tratterà altro che "di un tentativo di distrarre dalla crisi del coronavirus e dal fallimento nel fornire una adeguata risposta alla pandemia". (segue) (Nys)