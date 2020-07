Usa-Messico: Trump pronto a ricevere Lopez Obrador, "amico e uomo meraviglioso" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel chiedere "con decisione" di riconsiderare l'ipotesi del bilaterale, i parlamentari ispanici segnalavano che la "decisione di tenere il bilaterale quando il Congresso non è riunito, quando i membri del Congresso si trovano nei loro collegi per rispondere ai cittadini in tuttti gli Stati uniti che sono stati devastati dalla pandemia è uno sfacciato tentativo di politicizzare la relazione Messico-Stati Uniti". Lopez Obrador parte questa sera alla volta di Washington, dove renderà omaggio ai monumenti di Abraham Lincoln e Benito Juarez. Il bilaterale con Trump alla casa Bianca è invece previsto nel pomeriggio, la tarda serata in Italia. (segue) (Nys)