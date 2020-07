Usa-Messico: Trump pronto a ricevere Lopez Obrador, "amico e uomo meraviglioso" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad accompagnare "Amlo" alla Casa Bianca ci saranno il ministro degli Esteri Ebrard, il ministro dell'Economia, Graciela Marquez, il capo gabinetto della presidenza, Alfonso Romo e l'ambasciatore del Messico negli Usa, Martha Barcena. Rispettando un impegno preso in apertura di mandato, Lopez Obrador aveva ribadito l'intenzione di recarsi a Washington con un volo di linea, rinunciando all'aereo presidenziale, messo peraltro da tempo in vendita. Ma si dice pronto a ricorrere a mezzi delle forze armate nel caso di necessità. "Viaggerò con aerei commerciali, facendo uno scalo e arrivando a Washington un giorno prima dell'incontro che sosterremo. Ma non scarto l'uso di aerei dell'Aviazione militare, della marina militare, ma solo in caso di urgenza, in caso di dover rispondere alla popolazione, per tragedie che non auguro. Se devo muovermi in fretta utilizzerò aerei o elicotteri delle Forze armate", ha detto il capo dello stato ricordando l'importanza "di dare l'esempio". (Nys)