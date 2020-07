5G: Iannetti (Ericsson) spiega a Nova perché l'Europa può farcela da sola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibile estromissione delle aziende cinesi dalla rete 5G nel Regno Unito ha nuovamente animato il dibattito sul settore delle telecomunicazioni in Europa. In tanti si interrogano sulle reali potenzialità per il Vecchio Continente di dotarsi di reti infrastrutturali di telecomunicazioni all'avanguardia anche senza l'assistenza di Huawei e Zte, le principali aziende cinesi del settore. Gli Stati Uniti su questo tema hanno da tempo avviato una campagna mediatica – e non solo – per fare pressione sui partner europei, invitandoli a bandire le aziende cinesi per non mettere a rischio la loro sicurezza nazionale. La domanda che ci si pone tuttavia è se l'Europa sia effettivamente in grado di agire in autonomia, ovvero senza includere per forza Huawei e Zte nella partita del 5G. Emanuele Iannetti, amministratore delegato di Ericsson in Italia e responsabile dell'area Sud est Mediterraneo, interpellato da "Agenzia Nova", si è detto assolutamente certo di questa potenziale "indipendenza" europea nel settore. "È banalmente un mito che l'implementazione del 5G verrebbe pesantemente rallentata se fornitori non europei non fossero coinvolti. Se guardiamo ai Paesi più avanzati per quanto riguarda il 5G, dal punto di vista tecnologico, molti di loro, come Australia, Giappone o Stati Uniti, hanno deciso di svilupparlo con partner occidentali. L'Europa è da sempre la culla delle telecomunicazioni. In Europa è nata la telefonia fissa e successivamente sono stati sviluppati i moderni sistemi di telefonia mobile e lo stesso vale per il 5G, visto che Ericsson sta guidando lo sviluppo e l'implementazione della nuova tecnologia in tutto il mondo", ha detto Iannetti. "Uno studio recente di Bird&Bird certifica che in Europa si fa ricerca di qualità, infatti è nel Vecchio Continente che nasce il 26,8 per cento di tutti i brevetti essenziali per il 5G e tra le aziende che maggiormente stanno contribuendo Ericsson è al primo posto con il 15,8 per cento di tutte le Standard Essentials Patents (SEPs)", ha aggiunto.Iannetti afferma che “Ericsson sarebbe assolutamente in grado di soddisfare la domanda europea senza alcuna difficoltà sia in termini di supply chain, sia di costi per i nostri clienti, ed è ora di chiarire che le informazioni fuorvianti che influenzano l’opinione pubblica circa gli impatti tecnologici e di mercato di un eventuale ban sulla tecnonogia cinese sono totalmente false. Sino ad ora abbiamo consegnato oltre 5 milioni di siti radio, pronti per il 5G agli operatori di tutto il mondo. Ogni singolo giorno siamo in grado di consegnare un numero di siti radio 5G-ready in grado di connettere una città delle dimensioni di Londra. Se qualsivoglia paese in Europa ci chiedesse di completare una copertura nazionale 5G anche nel giro di pochi mesi non ci sarebbe pertanto alcun problema di capacità. Ericsson è dotata di una supply chain diversificata, resiliente e vicina al cliente, produciamo la nostra tecnologia 5G anche in Europa e lo facciamo a costi competitivi e sostenibili." Secondo l'Ad di Ericsson questo è "un momento chiave" per il comparto delle telecomunicazioni e per le decisioni strategiche in materia di tecnologie che hanno impatto sulla sicurezza nazionale. "Gli operatori che oggi decidono di evolvere la rete verso il 5G di Ericsson traggono vantaggio dalla tecnologia 5G-ready che permette di passare dal 4G al 5G tramite la sola installazione da remoto di nuovo software. Non è un caso se abbiamo già annunciato 97 accordi e contratti commerciali 5G e se abbiamo lanciato reti 5G commerciali con 45 operatori nel mondo, in 25 Paesi".Iannetti oltre a gestire Ericsson Italia ha anche la delega per 14 altri paesi del Mediterraneo, fra cui i Balcani. In quest'area, spiega, c'è una situazione molto variegata: "Ad esempio sia la Romania, sia la Grecia stanno considerando il 5G nel contesto della infrastruttura nazionale critica, dove la sicurezza nazionale è al centro delle scelte strategiche del Paese e dove ad esempio Cosmote, il principale operatore di rete mobile in Grecia, ha deciso di avviare l'implementazione del 5G nell'intera nazione solo con tecnologia Ericsson". In effetti spesso di parla di come gli ingenti investimenti cinesi in Grecia abbiano aumentato l'influenza di Pechino sulle scelte del paese e il fatto stesso che le autorità di Atene abbiano optato per assegnare a Ericsson l'incarico di realizzare la rete 5G è un fattore indicativo della capacità dei venditori europei di poter offrire la migliore tecnologia al miglior prezzo. Gli stessi Stati Uniti hanno citato questo punto, ponendolo come l'esemplificazione di una scelta coerente che potrebbe essere presa come esempio anche da altri paesi europei.Se l'Europa sta vincendo la sfida del 5G sul piano dei fornitori di tecnologia, non deve però perdere la sfida sul piano del mercato. Ora occorre dare agli operatori elementi decisionali certi e definitivi circa la selezione dei partner tecnologici con i quali si stanno avviando le attività operative. "Sarebbe auspicabile che l'Unione europea a 27 raggiungesse una posizione comune sulla questione implementando in senso stretto le indicazioni già forniteci dal 5G Toolbox sia con riferimento alle misure tecniche quanto anche a quelle strategiche. Il 5G è un grande abilitatore di crescita e benessere economico per l'Europa. L'Italia, in questo contesto deve rapidamente cogliere l'occasione di rilancio con una grande semplificazione dei processi burocratici e una riduzione delle tempistiche massime per il rilascio di permessi che sono alla base delle costose e farraginose autorizzazioni necessarie alle installazioni di queste infrastrutture nodali per il Paese". (Les)