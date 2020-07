Musica: il 9 luglio all'Auditorium di Roma ripartono i concerti dell'accademia di Santa Cecilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emozione e attesa per il primo concerto live, dopo il lockdown, dell'orchestra dell'accademia nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano e che si terrà alle 21 di giovedì 9 luglio nella Cavea dell'Auditorium Parco della musica. Il concerto apre il ciclo Beethoven start, in sintonia con le celebrazioni che in tutto il mondo stanno rendendo omaggio al 250esimo anniversario della nascita del musicista renano. Il programma si apre con la Sinfonia n. 1 con la quale il giovane Ludwig affronta un genere musicale che vantava illustri precedenti in Haydn (definito addirittura padre della sinfonia) e Mozart: due giganti che al genere sinfonico avevano dato un'impronta ben definita. Nella sua sinfonia (abbozzata già almeno cinque anni prima del debutto il 2 aprile del 1800), Beethoven rende sì omaggio alla grandezza dei suoi predecessori ma nello stesso tempo afferma la propria personalità, che emerge in molti dettagli che si allontanano dalla tradizione classica, come l'introduzione lenta che sfocia nello sviluppo dei temi del primo movimento, o il Minuetto del terzo movimento che pur mantenendo lo schema formale perde il carattere leggero e cerimonioso della danza settecentesca. Con la Sinfonia n. 1 Beethoven inizia la trasformazione di un genere fino ad allora di puro intrattenimento, nel secolo precedente era rivolto solo a un pubblico selezionato, nel veicolo di idee e riflessioni morali e politiche destinate a un pubblico più ampio. Questo tratto diventa più evidente nella Sinfonia n. 3, l'Eroica, che, con impeto, esprime sentimenti patriottici e rivoluzionari uniti all'ammirazione per la figura di un eroe in senso lato. In realtà la sinfonia inizialmente era stata pensata da Beethoven come omaggio a Napoleone Bonaparte e agli ideali di libertà e uguaglianza espressi dalla Rivoluzione francese che egli aveva ispirato. Quando nel dicembre del 1804 il generale corso si auto proclama imperatore, la delusione per un gesto di ambizione personale impedisce a Beethoven di mantenere il destinatario della dedica che l'anno seguente viene mutata nella celebrazione di un eroe in senso astratto. In tutte le sinfonie, i messaggi (politici e morali) vengono espressi da Beethoven attraverso l'introduzione di elementi che rinnovano gradualmente la forma, la durata dei movimenti, la strumentazione, in un continuo e definitivo superamento dei modelli classici. (Com)