Credito: da Banca Mps finanziamento da 20 milioni per gruppo Gnutti Carlo con Garanzia Italia di Sace

Il Gruppo Gnutti Carlo, leader globale per innovazione e produzione di componentistica ad alta precisione, ha sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena un finanziamento da 20 milioni di euro assistito da garanzia Sace nell'ambito del programma Garanzia Italia. L'operazione strutturata, con una durata di 6 anni - si legge in una nota - consentirà alla società di fronteggiare l'incremento della necessità di circolante dovuta all'improvvisa interruzione dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Gnutti Carlo inizia la sua attività nel 1922 come piccola impresa produttrice di componenti per macchine agricole. Negli anni diventa produttore di nicchia di cuscinetti a rulli conici apprezzati anche dal mercato internazionale. Grazie ad una serie di acquisizioni societarie estere, nell'ultimo ventennio il Gruppo si espande e cresce diventando leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di componenti e sistemi per il Valve Train e gruppi iniezione, componenti in alluminio complessi per l'automotive e le telecomunicazioni, componenti tecnici pressofusi in metalli leggeri (alluminio e magnesio), stampaggio ad iniezione di materiali termoplastici, pompe olio e pompe per liquido di raffreddamento. La società è partner di diversi OEM's attivi nei settori truck, movimento terra, agricolo, motociclistico, marino, gruppi elettrogeni ed e-mobility.