Criminalità: Calò (Dda), Michele Senese era il fattore di equilibrio dei clan romani

- Al vertice del clan sgominato questa mattina a Roma da Squadra mobile e Guardia di finanza c'era Michele Senese, detto "o'pazz", in carcere per l'omicidio di Carlino Torvaianica. Ma dall'istituto di pena di Catanzaro dove era recluso, continuava a tenere le fila dell'organizzazione attraverso il figlio Vincenzo, la moglie Raffaella Gaglione e il fratello Angelo. Nel corso dell'indagine "è emerso tra i ruoli di Michele, - ha detto il procuratore aggiunto della Dda di Roma Ilaria Calò in merito all'operazione "Affari di famiglia" - quello di essere il fattore di equilibrio della criminalità organizzata romana che si caratterizza dalla mancanza di una organizzazione predominante e che, quindi, gli equilibri nei rapporti di ogni organizzazione, siano essa riconducibili a clan tradizionali o di matrice autoctona, si reggono sui patti. La sua figura", quella di Michele Senese, "emerge anche in altre indagini in cui aveva parte attive attiva nelle 'pax' tra i clan in conflitto. Lui era l'interlocutore delle parti di organizzazioni campane". (Rer)