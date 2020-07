Tunisia: parlamento formerà commissione d'inchiesta su presunto conflitto d'interesse del premier Fakhfakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) formerà quest’oggi una commissione parlamentare d’inchiesta per indagare sul presunto conflitto di interesse che investe il capo del governo della Tunisia, Elyes Fakhfakh, per la sua partecipazione azionaria al gruppo Valis, che si è aggiudicato alcuni appalti ad aprile. E’ quanto emerge dalla riunione della dalla commissione per le riforme amministrative, il buon governo, la lotta contro la corruzione e il controllo della gestione dei fondi pubblici riunitasi ieri alla presenza ministro dell'Ambiente, Chokri Ben Hassen. Il suo dicastero, infatti, è l’acquirente dei servizi aggiudicatisi dalla compagnia specializzata nello smaltimento dei rifiuti Valis. "Sono state seguite tutte le fasi della conclusione degli appalti pubblici”, ha detto Ben Hassen. Le spiegazioni dell’esponente del governo, tuttavia, non hanno convinto i deputati della commissione. (segue) (Tut)