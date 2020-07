Tunisia: parlamento formerà commissione d'inchiesta su presunto conflitto d'interesse del premier Fakhfakh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il relatore della commissione, Iyadh Elloumi, esponente del partito di opposizione Qalb Tounes, l'offerta della Valis “non era la più economica” e i criteri della gara sarebbero stati modificati per far vincere l’azienda del premier Fakhfakh. Si tratta, secondo il parlamentare dell’opposizione, di un “caso dimostrato” di conflitto d’interesse dal momento che il capo del governo è stato membro del Consiglio di amministrazione dell’azienda fino alla fine del maggio 2020, mentre l’appalto è stato concesso ad aprile. Da parte sua, la deputata Yamina Zoghlemi del partito islamico al governo Ennahda ha detto che il ministro dell'Ambiente ha fornito diversi documenti su questo fascicolo che saranno esaminati dal comitato. E ha aggiunto: “Chiediamo al capo del governo Fakhfakh di riconsiderare la sua posizione e di rivelare i dettagli di questo caso". Il presidente dell'Autorità nazionale contro la corruzione, Chawki Tabib, ha confermato al termine di un'audizione tenutasi il 29 giugno 2020 presso l’Arp il coinvolgimento del capo del governo in un caso conflitto d'interesse. Da parte sua, Fakhfakh ha respinto le accuse, spiegando di aver rispettato le norme di legge e di aver dichiarato i sui beni all’autorità anti-corruzione, come indicato dalla legge, e di aver venduto a scanso di equivoci le sue partizioni nel gruppo Valis. (Tut)