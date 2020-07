Latina: Simeone (FI), buon lavoro al nuovo prefetto Maurizio Falco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio in una nota esprime i "più sinceri auguri di buon lavoro al dottor Maurizio Falco per la nomina a nuovo prefetto di Latina. Sulle tematiche più importanti che riguardano l'ordine pubblico, occorre unire le forze nella consapevolezza che solo percorrendo la strada della legalità è possibile alimentare lo sviluppo e la crescita sana della comunità pontina - aggiunge Simeone -. L'emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo renderà ancora più indispensabile una forte sinergia inter-istituzionale ed una leale collaborazione, presupposti necessari per un'efficace risposta alle istanze del territorio. Al prefetto Maria Rosa Trio - conclude - rivolgo i ringraziamenti per il lavoro portato avanti con grande dedizione e profitto in questi due anni e mezzo a Latina e a lei vanno le miei più vive congratulazioni per il nuovo incarico alla Prefettura di Lecce". (Com)