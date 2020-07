Ungheria: produzione industriale scende del 30,7 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il declino della produzione industriale in Ungheria a maggio è inferiore a quanto registrato ad aprile, segnando -30,7 per cento su base annua. Lo rivela l'Ufficio di statistica centrale, ripreso dal portale "hvg.hu". Tenuto conto dei fattori stagionali, il calo effettivo è del 27,6 per cento. C'è un lieve miglioramento a maggio rispetto ad aprile, quando la diminuzione era stata del 36,6 per cento. I dati dettagliati restano da verificare, giacché la pandemia di coronavirus ha sicuramente ridotto i volumi della produzione in ciascuno dei settori dell'industria ungherese. A soffrire in maniera particolare è la produzione automobilistica, mentre quella di prodotti informatici, elettronici, ottici e di alimentari, bevande e tabacco ha sofferto meno. Nei primi 5 mesi del 2020 la produzione complessivamente scende del 13,8 per cento rispetto al periodo gennaio-maggio del 2019. (Vap)