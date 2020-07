Latina: sindaco, grazie a prefetto uscente Trio e buon lavoro a Maurizio Falco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, saluta e ringrazia "a nome di tutta la città il prefetto Maria Rosa Trio per il fondamentale lavoro svolto a Latina e in provincia. In questi anni ho avuto modo di apprezzarne la sensibilità - spiega Coletta in una nota - la competenza e la capacità di ascolto nell’approccio sulle problematiche complesse. Colgo l’occasione per porgerle le mie congratulazioni per il nuovo incarico che le è stato affidato a Lecce. Allo stesso tempo - conclude il sindaco di Latina - faccio i migliori auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Latina Maurizio Falco". (Com)