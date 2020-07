Milano: assaltavano bancomat con esplosivo e rapinavano auto di lusso, presa banda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Sono cinque i presunti rapinatori raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che risiedevano prevalentemente risiedenti nei campi nomadi di via Martirano e di via della Chiesa Rossa a Milano. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Laura Pedio e il pm Maria Cristina Ria, sono state avviate a seguito di una violentissima rapina commessa a Rho (MI) nel dicembre del 2019 in danno di due gioiellieri di origine fiorentina che avevano partecipato alla manifestazione Artigiano in Fiera. Dagli accertamenti è emerso che dietro al ‘colpo’ c’era un gruppo criminale dedito alla commissione di numerose e violentissime rapine di auto di lusso di grossa cilindrata spesso utilizzate per la commissione di altre rapine in danno di rappresentanti orafi, nonché per perpetrare assalti agli sportelli bancomat di diversi istituti bancari dell'hinterland milanese, ricorrendo alla tecnica dell'esplosione con acetilene. A capo della banda c’erano C.B., 25 anni e residente presso il campo nomadi di via della Chiesa Rossa, e il suo complice R.S., 45 anni e domiciliato presso il campo nomadi di via Martirano 71 a (MI), sebbene sottoposto alla misura dell'Affidamento in Prova alla Comunità terapeutica a Pianello Val Tidone (PC) che organizzavano e commettevano in prima persona le rapine. Attorno a loro due gravitavano il figlio del 45enne, V.E.S. di 19 anni, che sarebbero stato assoldato per i violenti attacchi agli sportelli bancomat degli istituti bancari e A.L., 32 anni, esecutore materiale delle rapine delle auto di lusso avvalendosi della complicità di altri due giovani F.A., 19 anni e D.S., 18 anni, che agivano sotto le rigide direttive del primo che, per incutere timore nei confronti delle vittime, sfoderava la sua imponente stazza fisica. Dei sei destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare, R.S. si è reso irreperibile ed è attivamente ricercato. (Rem)