Lombardia: Bassetti, non si lasci tentare dal separatismo ma nemmeno dal sovrasnismo

- Durante la cerimonia per i 50 anni di Regione Lombardia, il suo primo presidente Piero Bassetti, durante il suo intervento, ha precisato l'importanza di non lasciarsi tentare dal separatismo ma nemmeno dal sovranismo. "La straordinaria varietà e completezza di eccellenze destina la Lombardia anche a un ruolo politico primario cui non possiamo più sottrarci, in questo quadro non c'è più alcun motivo per lasciarsi tentare dal separatismo ma nemmeno dal sovranismo - si può e si deve aprire una nuova stagione del regionalismo che, guardando all'Europa stimoli la riorganizzazione di tutto il Paese nel segno dell'ammodernamento e quindi dell'autonomia e dell'innovazione responsabile, così da consentirgli di non stare più sulla scena europea come il monello da redarguire. Di un'Europa aperta non solo al mare del Nord ma anche al Mediterraneo un'Italia resa più flessibile dal sistema delle autonomie, e non più immemore della propria storia e delle proprie grandi risorse strategiche". "L'Italia che vogliamo è quella della terzina dantesca che la vuole 'Donna di Provincie' e non 'bordello' - ha concluso Bassetti - un primo della classe non chiuso in se stesso ma solidale e quindi sempre pronto a passare il compito a chi primo della classe non è".(Rem)